QNAP официально представила решение высокой доступности на базе двух NAS

30 октября 2025, 14:15

Компания QNAP официально представила решение высокой доступности (HA), которое помогает поддерживать бесперебойный доступ к критически важным данным и сервисам на основе надежной отказоустойчивой архитектуры с двумя NAS.



Решение QNAP High Availability сочетает в себе автоматическое аварийное переключение, синхронизацию в реальном времени и интуитивно понятное управление для обеспечения непрерывной работы в различных отраслях.

Ключевые особенности решения QNAP Dual-NAS HA:

Автоматическое аварийное переключение: в случае сбоя активного сервера пассивный сервер автоматически берет на себя управление в течение 90 секунд, снижая время дорогостоящих простоев.

Синхронизация данных в реальном времени: благодаря технологии SnapSync выполняется согласованная репликация данных между NAS-устройствами в реальном времени (с минимальным показателем RPO), минимизируя риск потери данных.

Простое управление кластером: приложение High Availability Manager позволяет легко управлять кластерами, отслеживать состояние системы и администрировать оба NAS-накопителя через централизованный и удобный интерфейс.

Универсальные варианты использования: от виртуализации хранилищ, расширения серверов искусственного интеллекта до хранения медиаконтента — легко вписывается в разнообразные ИТ-инфраструктуры.



Решение QNAP Dual-NAS High Availability теперь официально доступно и поддерживается широким спектром NAS под управлением операционной системы QuTS hero.