Гайд з довготривалого зберігання портативних зарядних станцій EcoFlow

7 декабря 2025, 20:30

Правильне зберігання зарядних станцій Ecoflow не менш важливе, ніж їх використання. Якщо ви плануєте призупинити експлуатацію енергонезалежного рішення на тривалий час, тоді рекомендуємо ознайомитися з гайдом: “Як правильно поставити портативну зарядну станцію EcoFlow на довготривале зберігання”.

Першим кроком зніміть всі обмеження на розряджання та заряджання вашої станції. Далі дотримуйтеся рекомендацій, залежно від моделі вашого пристрою:



Серія RIVER



RIVER



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER mini



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 80%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER Max



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER Pro



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 2



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER 2 Max



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER 2 Pro



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER 3



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER 3 UPS



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



RIVER 3 Plus



Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



Серія DELTA



DELTA



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



DELTA mini



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.



DELTA Max



Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA ProРозрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до рівня 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA 2Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до рівня 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA 2 MaxРозрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть, але вже до 60% — станція готова до довготривалого зберігання. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA 3Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA 3 PlusРозрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA 3 1500Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.DELTA Pro 3Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до 0%. Після цього зарядіть до 60%.Декілька загальних порад щодо тривалого зберігання портативних зарядних станцій від EcoFlow:якщо ви не дотримувалися правил довготривалого зберігання станцій, рекомендуємо виконати процедуру калібрування: тричі зарядити та розрядити акумулятори від 0% (поки пристрій не вимкнеться самостійно) до 100% (поки на екрані не зникне позначення “Input = 0”);звертаємо вашу увагу, що якщо акумулятор залишається в неактивному стані протягом тривалого часу (більше трьох місяців) та з низьким рівнем заряду, станція переходить у захисний режим глибокого сну. У такому разі перед наступним використанням зарядіть акумулятор;не зберігайте станції при температурі нижче - 10°C та вище 45°C.Неправильне довготривале зберігання станції, а саме нехтування процедурою повторного розряду і заряду, може призвести до незворотного пошкодження елементів живлення, скорочення терміну служби та втрати гарантійного обслуговування на пристрій.Тож зберігайте свої енергонезалежні рішення від EcoFlow згідно наших рекомендацій.