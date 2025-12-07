ГлавнаяНовости
7 декабря 2025, 20:30

Гайд з довготривалого зберігання портативних зарядних станцій EcoFlow

Правильне зберігання зарядних станцій Ecoflow не менш важливе, ніж їх використання. Якщо ви плануєте призупинити експлуатацію енергонезалежного рішення на тривалий час, тоді рекомендуємо ознайомитися з гайдом: “Як правильно поставити портативну зарядну станцію EcoFlow на довготривале зберігання”.

Першим кроком зніміть всі обмеження на розряджання та заряджання вашої станції. Далі дотримуйтеся рекомендацій, залежно від моделі вашого пристрою:

Серія RIVER

RIVER

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER mini

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 80%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER Max

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER Pro

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 2

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 2 Max

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 2 Pro

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 3

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 3 UPS

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

RIVER 3 Plus

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

Серія DELTA

DELTA

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA mini

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA Max

Розрядіть вашу зарядну станцію до 30%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA Pro

Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до рівня 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA 2

Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до рівня 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA 2 Max

Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть, але вже до 60% — станція готова до довготривалого зберігання. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA 3 

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA 3 Plus

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA 3 1500

Розрядіть вашу зарядну станцію до 0%, а після одразу зарядіть до 60%. Обов’язково повторюйте алгоритм дій один раз на три місяці.

DELTA Pro 3 

Розрядіть акумулятори до 0%, після — зарядіть до 100% та знову розрядіть до 0%. Після цього зарядіть до 60%. 

Декілька загальних порад щодо тривалого зберігання портативних зарядних станцій від EcoFlow:

    якщо ви не дотримувалися правил довготривалого зберігання станцій, рекомендуємо виконати процедуру калібрування: тричі зарядити та розрядити акумулятори від 0% (поки пристрій не вимкнеться самостійно) до 100% (поки на екрані не зникне позначення “Input = 0”);
    звертаємо вашу увагу, що якщо акумулятор залишається в неактивному стані протягом тривалого часу (більше трьох місяців) та з низьким рівнем заряду, станція переходить у захисний режим глибокого сну. У такому разі перед наступним використанням зарядіть акумулятор;
    не зберігайте станції при температурі нижче - 10°C та вище 45°C.

Неправильне довготривале зберігання станції, а саме нехтування процедурою повторного розряду і заряду, може призвести до незворотного пошкодження елементів живлення, скорочення терміну служби та втрати гарантійного обслуговування на пристрій.

Тож зберігайте свої енергонезалежні рішення від EcoFlow згідно наших рекомендацій. 
Оцените новость:
  • 0 оценок