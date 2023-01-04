Як правильно оновлювати зарядні станції EcoFlow

4 января 2023, 20:39

Програмне забезпечення зарядних станцій регулярно удосконалюється виробником.

Ми рекомендуємо періодично перевіряти наявність та виконувати оновлення, слідуючи наступним порадам:- встановіть мобільний додаток EcoFlow та перевірте наявність оновлення в розділі налаштувань;- переконайтесь, що заряд вашого мобільного пристрою дозволить коректно завершити оновлення;- перевірте заряд станції, він не повинен бути нижчим, ніж 50%;- вимкніть усіх споживачів та не підключайте їх до закінчення оновлення;- в жодному разі не підключайте Wi-Fi роутер до зарядної станції, яка оновлюється;- важливо, щоб інтернет з’єднання було стабільним, процес оновлення може тривати декілька годин;- під час оновлення станція може самостійно вмикати або вимикати групи роз’ємів, некоректно відображати заряд, що є допустимим.Після завершення оновлення портативна зарядна станція знову ефективно працюватиме у звичному режимі.З’явились запитання? Зверніться до технічної підтримки за номером: 0 800 33 58 58.