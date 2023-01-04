Як правильно оновлювати зарядні станції EcoFlow

Програмне забезпечення зарядних станцій регулярно удосконалюється виробником.
Ми рекомендуємо періодично перевіряти наявність та виконувати оновлення, слідуючи наступним порадам:
- встановіть мобільний додаток EcoFlow та перевірте наявність оновлення в розділі налаштувань;
- переконайтесь, що заряд вашого мобільного пристрою дозволить коректно завершити оновлення;
- перевірте заряд станції, він не повинен бути нижчим, ніж 50%;
- вимкніть усіх споживачів та не підключайте їх до закінчення оновлення;
- в жодному разі не підключайте Wi-Fi роутер до зарядної станції, яка оновлюється;
- важливо, щоб інтернет з’єднання було стабільним, процес оновлення може тривати декілька годин;
- під час оновлення станція може самостійно вмикати або вимикати групи роз’ємів, некоректно відображати заряд, що є допустимим.
Після завершення оновлення портативна зарядна станція знову ефективно працюватиме у звичному режимі.
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