Як коректно підключити станції EcoFlow до розподільного щитка у квартирі

Разом зі спеціалістом-електриком партнери DroneUA показують безпечний спосіб підключення зарядних станцій до мережі квартири та автоматизацію живлення необхідної техніки в періоди відключення загальної мережі електропостачання.
Перемикач напруги дає змогу створити на розподільному щитку “аварійну групу” необхідних споживачів, які продовжать працювати після вимкнення світла. Кількість заживлених приладів залежить від потужності вашої зарядної станції EcoFlow.
Детальніше у відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=gB1c9dBm2a4