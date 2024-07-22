QNAP переводит процесс инициализации NAS на облачный ключ

22 июля 2024, 12:45

Компания QNAP оптимизирует процесс первичной настройки NAS путем изменения пароля по умолчанию с MAC-адреса на более удобный и безопасный облачный ключ (Cloud Key).

Это нововведение будет реализовано в NAS-устройствах под управлением операционной системы QTS 5.2/QuTS Hero h5.2 или более поздних версий. Теперь надо будет использовать Cloud Key с этикетки на корпусе сетевого накопителя в качестве пароля администратора при инициализации системы или после сброса на заводские настройки.QNAP также советует пользователям после первого входа в NAS по облачному ключу сразу же установить новый надежный пароль. Кроме того, рекомендуется включить возможность входа в систему без пароля при помощи приложения QNAP Authenticator или двухэтапную проверку для дополнительного повышения безопасности учетных записей.