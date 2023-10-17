QNAP QXG -10G2T — двухпортовая сетевая карта 10 Гбит/c

17 октября 2023, 13:15

QNAP выпустила карту расширения QXG-10G2T с двумя портами 10 Гбит/с (RJ45) и поддержкой пяти скоростей, которая предназначена для установки в NAS и компьютеры.

Ключевые особенности:Поддерживает скорости 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c, а также 100 Мбит/c для работы в различных сценариях.Совместима с операционными системами NAS и компьютеров: QTS и QuTS hero, Windows 10 и Linux.Контроллер Marvell AQtion AQC107 обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность.Интерфейс PCIe Gen3 x4 со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с подходит для ресурсоемких задач.При объединении двух портов или использовании протокола Multichannel SMB достигается скорость до 20 Гбит/с.