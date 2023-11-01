Двухпортовая сетевая карта 10 Гбит/c с поддержкой QNAP SR-IOV

1 ноября 2023, 12:15

Компания QNAP представляет сетевую карту расширения QXG-10G2SF-X710 с двумя портами 10 Гбит/c, интерфейсом PCIe Gen 3 (совместим с PCIe Gen 2) и Ethernet-контроллером Intel X710-BM2, которая предназначена для установки в NAS QNAP или компьютеры под управлением ОС Windows и Linux.

QXG-10G2SF-X710 имеет безвентиляторную конструкцию и оснащена двумя сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ (обратно совместимы с 1 Гбит/c). Доступно объединение портов и увеличение пропускной способности до 20 Гбит/с при помощи SMB Multichannel и Port Trunking. QXG-10G2SF-X710 также поддерживает технологию SR-IOV, которая улучшает распределение сетевых ресурсов для приложений виртуализации VMware, снижает потребление полосы пропускания и загрузку центрального процессора для серверов виртуальных машин (гипервизоров).QXG-10G2SF-X710 вместе с совместимыми моделями NAS и 10-гигабитными коммутаторами QNAP — это гибкое решение для создания масштабируемой и безопасной сетевой среды 10 Гбит/c, которое отвечает потребностям небольших команд и предприятий, когда требуется быстрый общий доступ для обмена и редактирования файлов, а также работа приложений виртуализации.При использовании QXG-10G2SF-X710 на компьютере необходимо загрузить драйверы для Windows или Linux.