QNAP анонсировала 2-портовый сетевой адаптер 25Гбит/с с поддержкой SR-IOV

5 июля 2021, 13:45

Компания QNAP выпустила сетевой адаптер QXG-25G2SF-CX6 c двумя портами 25 Гбит/c и интерфейсом PCIe Gen 4.

Использование адаптера на сетевых накопителях QNAP и рабочих станциях Windows и Linux повышает скорость и стабильность инфраструктуры, подходит для мультимедийных сред и обработки видео 8K, а также эффективно уменьшает задержку при доступе к данным и увеличивает производительность в средах виртуализации VMware.QXG‑25G2SF‑CX6 выполнен на основе NVIDIA Mellanox ConnectX‑6 Lx SmartNIC, который в режиме объединения двух портов поддерживается скорость до 50 Гбит/c для требовательных сред хранения и интенсивной передачи данных. Благодаря поддержке технологий SR‑IOV и RoCE для прямого доступа в оперативную память среды виртуализации VMware значительно выигрывают от уменьшения задержки, повышения производительности и эффективности. Адаптер идеально подходит для решений QNAP корпоративного уровня, таких как система хранения данных TS‑h3088XU‑RP класса All‑Flash, чтобы в полной мере воспользоваться потенциалом пропускной способности.Технические требованияПри использовании в компьютерах под управлением операционных систем Windows и Linux необходима установка драйверов. Для работы в сетевых накопителях QNAP с операционными системами QTS 4.5.2 и QuTS hero h4.5.2 (или новее) драйвера не требуются.