Новые модули расширения емкости от QNAP с интерфейсом USB 3.2 Gen 2

15 мая 2020, 14:15

Компания QNAP выпустила новые модули расширения емкости для NAS, компьютеров и серверов с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type‑C: настольный 8‑дисковый TL‑D800C и стоечный 12‑дисковый TL‑R1200C‑RP с двумя блоками питания.

Модули предназначены для расширения дискового пространства сетевых накопителей QNAP, а также применения как внешние хранилища данных для любых компьютерных устройств.Пользователи устройств QNAP могут создавать пулы хранения и настраивать параметры RAID через приложение Storage and Snapshots в составе QTS, а также просто подключить модули как обычные внешние хранилища данных. При подключении к устройствам под управлением операционных систем Windows, Mac и Ubuntu в программе QNAP JBOD Manager можно получить информацию о состоянии дискового пространства, скорости вращения вентилятора и наличии обновления прошивки.Комплект поставки включает один кабель USB Gen 2 с разъемами Type‑C и Type‑A, кабель USB Gen 2 с двумя Type‑C приобретается отдельно. Модули поддерживают миграцию JBOD для переноса данных при подключении к разным устройствам. Также отдельные диски можно использовать как съемные, если они не входят в RAID‑группы.Основные характеристики модулейTL‑D800C: настольный корпус, 8 отсеков SATA 6 Гбит/c для 3,5/2,5‑дюймовых HDD или SSD, порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type‑CTL‑R1200C‑RP: стоечный корпус высотой 3U, 12 отсеков SATA 6 Гбит/c для 3,5/2,5‑дюймовых HDD или SSD, порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type‑C, два блока питания