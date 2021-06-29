QNAP TL-D400S и EL-R4005S - 4-четырехдисковые модули расширения для NAS

29 июня 2021, 13:45

QNAP сообщает о начале поставок четырехдисковых модулей расширения емкости для сетевых накопителей и компьютеров — TL‑D400S в настольном исполнении и TL‑R400S в корпусе для монтажной стойки.



Подключение головных устройств к встроенным портам SFF‑8088 на модулях выполняется при помощи входящих в комплект поставки mini SAS‑кабеля и PCIe‑адаптера серии QXP, что обеспечивает высокую производительность чтения и записи данных для надежного хранения и резервного копирования.

Пользователям сетевых накопителей QNAP с операционной системой QTS доступна настройка групп RAID и создание пула хранения на дисковом пространстве модулей в приложении Менеджер хранения. В качестве альтернативы модули подключаются как обычные внешние диски. Пользователям компьютеров с операционными системами Windows® и Ubuntu® предлагается утилита управления модулем расширения QNAP JBOD Manager для просмотра информации о состоянии дисков, их конфигурации, скорости вращения вентилятора и проверки обновлений прошивки, при этом настройка дисковой конфигурации выполняется штатными средствами ОС.В модули устанавливаются 3,5‑дюймовые и 2,5‑дюймовые жесткие диски и твердотельные накопители с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Поддерживаются стандартные массивы RAID 0, 1, 5 и 10, режимы JBOD и одиночные диски.Основные характеристикиTL‑D400S: настольный корпус, четыре дисковых отсеков SATA 6 Гбит/c, порт SFF‑8088, адаптер QXP‑400eS (PCIe Gen3 x2, порт SFF‑8088), кабель длиной 1 метр от SFF‑8088 к SFF‑8088.TL‑R400S: стоечный корпус, четыре дисковых отсеков SATA 6 Гбит/c, порт SFF‑8088, адаптер QXP‑400eS (PCIe Gen3 x2, порт SFF‑8088), кабель длиной 1 метр от SFF‑8088 к SFF‑8088.