Модули расширения емкости от QNAP для NAS с подключением PCIe

8 декабря 2023, 13:45

QNAP сообщает о начале поставок модулей расширения емкости для сетевых накопителей QNAP — это 24‑дисковый TL-R2400PES-RP, 16‑дисковый TL-R1600PES-RP и 12‑дисковый TL-R1200PES-RP в стоечном исполнении с резервными блоками питания.



Подключение головных NAS к встроенным портам SFF-8644 выполняется при помощи специальных кабелей CAB-PCIE10M-8644-8X или CAB-PCIE10M-8644-4X и PCIe‑адаптеров QXP-3X8PES и QXP-3X4PES.

Пользователи сетевых накопителей QNAP могут легко расширить дисковое пространство до 4,1 ПБ, при этом скорость доступа к данным может достигать 64 Гбит/с. Настройка групп RAID и управление дисковым пространством модулей осуществляется в основном меню Storage & Snapshots Manager операционной системы QTS и QuTS hero. Также головное NAS-устройство управляет электропитанием модулей расширения. Серия TL-Rxx00PES-RP является идеальным решением для хранения данных видеонаблюдения, мультимедиа и приложений виртуализации.Основные характеристики:TL-R2400PES-RP: 24 дисковых отсека 2,5"/3,5" SATA 6 Гбит/с, стоечный корпус 4U, два парных порта SFF-8644, два блока питания 550 Вт.TL-R1600PES-RP: 16 дисковых отсеков 2,5"/3,5" SATA 6 Гбит/с, стоечный корпус 3U, два парных порта SFF-8644, два блока питания 550 Вт.TL-R1200PES-RP: 12 дисковых отсеков 2,5"/3,5" SATA 6 Гбит/с, стоечный корпус 2U, два парных порта SFF-8644, два блока питания 300 Вт.QXP-3X8PES: карта расширения PCIe Gen3 x8, два парных порта SFF-8644. Подключение осуществляется кабелем CAB-PCIE10M-8644-8X длиной 1 метр.QXP-3X4PES: карта расширения PCIe Gen3 x4, два порта SFF-8644. Подключение осуществляется кабелем CAB-PCIE10M-8644-4X длиной 1 метр.