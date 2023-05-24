Обновленный NAS D4 (Rev. С) от QNAP

24 мая 2023, 16:15

QNAP представляет локализованное четырехдисковое сетевое хранилище D4 (Rev. С), которое по сравнению с предшествующей моделью D4 (Rev. B) получило более производительный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и встроенным NPU (блок обработки нейронной сети).



Оснащение включает 4 ГБ оперативной памяти, 2,5-гигабитный сетевой порт RJ45, гигабитный сетевой порт RJ45, а также порт USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0 для подключения внешних устройств, таких как накопители, модули расширения, адаптеры Wi‑Fi и ИБП.

NAS рассчитан на четыре HDD или SSD типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/c. При использовании HDD объемом 22 ТБ максимальная емкость хранилища составит 88 ТБ, а при подключении USB‑модулей расширения — 264 ТБ (в случае использования TL‑D800C).D4 (Rev. C) под управлением операционной системы QTS — это комплексное решение для домашних пользователей и небольших офисов, которое обеспечивает хранение и защиту данных, множество вариантов резервного копирования, совместное использование и кроссплатформенную синхронизацию. Поддерживается резервное копирование с компьютеров Windows и macOS, мобильных устройств Android и iOS, а с помощью приложения HBS (Hybrid Backup Sync) — обмен файлами с другими NAS и облачными хранилищами. Функция мгновенных снимков, благодаря которой можно быстро восстановить файлы до ранее записанных состояний, предусматривает расписание, управление версиями и удаленную репликацию, чтобы эффективно защищать данные от случайного изменения и вредоносных программ.Мультимедийные возможности QTS включают фирменные приложения Photo Station, Video Station и Music Station для создания коллекций фото, видео и музыки, а также инструменты для потоковой передачи контента по протоколам DLNA, Roku, Apple TV (через Qmedia), Google Chromecast и Amazon Fire TV. Дополнительно можно установить сервер Plex®. Другие востребованные функции и приложения: myQNAPcloud для удобного и защищенного удаленного доступа к NAS; Qsync для синхронизации файлов между NAS, мобильными устройствами и компьютерами; QuMagie для интеллектуальной каталогизации фотографий с автоматической организацией альбомов и удобным просмотром на мобильных устройствах.