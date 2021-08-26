2-дисковый сетевой накопитель QNAP D2 (Rev. B): домашнее облако и медиацентр

26 августа 2021, 11:15

QNAP представляет локализованный сетевой накопитель D2 (Rev. B) в компактном настольном корпусе с двумя дисковыми отсеками, который предназначен для домашнего применения и решения таких задач, как надежное и централизованное хранение файлов, резервное копирование и синхронизация, создание медиатеки и безопасного личного облака.



Аппаратную основу D2 (Rev. B) составляют 64‑битный четырехъядерный процессор Realtek RTD1296 1,4 ГГц и оперативная память DDR4 объемом 2 ГБ. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный порт RJ‑45, а для периферийных устройств, таких как внешние диски, адаптеры Wi‑Fi и Bluetooth, звуковые карты, принтеры и ИБП, два порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 2.0.

D2 (Rev. B) оснащен операционной системой QTS, которая поддерживает комплексное хранение, совместное использование, резервирование, синхронизацию и защиту данных. Доступна функция мгновенных снимков с возможностями создания по расписанию, управления версиями и удаленной репликации для защиты файлов от случайного изменения и атак вредоносных программ. Поддерживается резервное копирование с устройств Windows® и macOS®, а также приложение HBS для бэкапа данных с NAS на другие серверы и облачные хранилища. Встроенный центр приложений включает такие фирменные пакеты для работы с файлами, как Qfiling для автоматической организации, Qsirch для быстрого поиска по ключевому слову или дополнительным параметрам, Qsync для синхронизации с пользовательскими компьютерами, смартфонами и планшетами.Удобный и защищенный удаленный доступ, в том числе через мобильные приложения для iOS и Android, обеспечивает служба myQNAPcloud. Дополнительные возможности включают разграничение прав пользователей, блокировку IP‑адресов, двухэтапную аутентификацию, уведомления о событиях и советы по обеспечению безопасности.Сетевой накопитель поддерживает каталогизацию медиаконтента и потоковую передачу по протоколам DLNA, AirPlay и ChromeCast, а также установку сервера Plex для трансляции и транскодирования видеозаписей 4K (H.264) в реальном времени. Приложение QuMagie осуществляет интеллектуальное управление фотографиями с автоматической организацией альбомов и удобным просмотром на мобильных устройствах. Дополнительное программное обеспечение, такое как утилиты для техники умного дома, управления и мониторинга домашней сети, можно установить на D2 (Rev. B) через Container Station с поддержкой технологий LXC и Docker.Энергопотребление D2 (Rev. B) в штатном рабочем режиме равно 13 Вт (с двумя установленными дисками объемом 2 Тбайт), а в состоянии сна — всего 5 Вт. Интеллектуальная система активного охлаждения использует тихий вентилятор диаметром 80 мм — уровень шума в работе составляет 15 дБ.