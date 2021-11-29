Обновленное сетевое хранилище QNAP D4 (Rev. B)

29 ноября 2021, 12:15

QNAP представляет локализованное четырехдисковое сетевое хранилище D4 (Rev. B), которое по сравнению с предшествующей моделью D4 получило более производительный четырехъядерный процессор Annapurna Labs Alpine AL‑214 с частотой 1,7 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти.

Оснащение включает два гигабитных сетевых порта RJ45, а также два порта USB 3.2 Gen 1 для подключения внешних устройств, таких как накопители, модули расширения, адаптеры Wi‑Fi и Bluetooth, ИБП и звуковые карты.В NAS можно установить четыре HDD или SSD типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/c. При использовании HDD объемом 18 ТБ максимальная емкость хранилища может достигать 72 ТБ, а при подключении USB‑модулей расширения — 216 ТБ (в случае двух TR‑004 или одного TL‑D800C).D4 (Rev. B) под управлением операционной системы QTS — это комплексное решение для домашних пользователей и небольших офисов, которое обеспечивает хранение и защиту данных, множество вариантов резервного копирования, совместное использование и кроссплатформенную синхронизацию. Поддерживается резервное копирование с компьютеров Windows® и macOS®, мобильных устройств Android и iOS, а с помощью приложения HBS (Hybrid Backup Sync) — обмен файлами с другими NAS и облачными хранилищами. Функция мгновенных снимков, благодаря которой можно быстро восстановить файлы до ранее записанных состояний, предусматривает расписание, управление версиями и удаленную репликацию, чтобы эффективно защищать данные от случайного изменения и вредоносных программ.Мультимедийные возможности QTS включают фирменные приложения Photo Station, Video Station и Music Station для создания коллекций фото, видео и музыки, а также инструменты для потоковой передачи контента по протоколам DLNA, AirPlay и ChromeCast. Дополнительно можно установить сервер Plex® для организации медиабиблиотеки с поддержкой трансляции и транскодирования видео 4K (H.264) в реальном времени. Другие востребованные функции и приложения: myQNAPcloud для удобного и защищенного удаленного доступа к NAS; Surveillance Station для построения системы IP‑видеонаблюдения; Qsync для синхронизации файлов между NAS, мобильными устройствами и компьютерами; QuMagie для интеллектуальной каталогизации фотографий с автоматической организацией альбомов и удобным просмотром на мобильных устройствах.