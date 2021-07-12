Однодисковый сетевой накопитель QNAP D1 для домашнего применения

12 июля 2021, 12:45

QNAP сообщает о начале продаж обновленного однодискового сетевого накопителя D1 для домашнего применения и создания частного облака.

Ключевые отличия от модели‑предшественника:64‑битный четырехъядерный процессор Realtek RTD1295 1,4 ГГц — удвоено количество вычислительных ядер и повышена тактовая частота;Тип используемой оперативной памяти изменен на DDR4, объем которой по прежнему составляет 1 ГБ;Количество USB портов увеличено до трех: один порт USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0;Возможность увеличения дискового пространства с помощью модуля расширения TL‑D800C или двух TR‑004/TR‑002.Габариты, 3,5‑дюймовый дисковый отсек и сетевой порт 1 Гбит/c остались без изменений.Компактный D1 (Rev. B) с низким энергопотреблением и практически бесшумной работой хорошо впишется в интерьер современной квартиры или дома. Сетевой накопитель обеспечит создание безопасного частного облака, кроссплатформенный доступ, резервное копирование и синхронизацию данных с компьютеров под управлением Windows®, Linux и macOS, а также мобильных устройств на Android и iOS. Базовые приложения встроенной операционной системы QTS, такие как File Station, Download Station, Multimedia Console, Plex Media Server, Photo Station, Music Station и Video Station помогут сделать D1 (Rev. B) мультимедийным центром вашего дома. Надежная защита данных достигается не только стандартными инструментами, такими как антивирус, двухфакторная аутентификация, разграничение доступа и блокировка по IP‑адресам, но и созданием мгновенных снимков, как на СХД корпоративного класса.