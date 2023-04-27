QNAP TS-262 и TS-462 - новые сетевые накопители на базе Intel Celeron N4505

27 апреля 2023, 11:15

Компания QNAP выпустила сетевые накопители TS-262 и TS-462 на базе процессора Intel Celeron N4505.



Новинки оснащены двумя и четырьмя дисковыми отсеками соответственно, двумя слотами M.2 PCIe для NVMe SSD, сетевым портом 2,5 Гбит/с, слотом расширения PCIe Gen 3, а также видеовыходом HDMI 2.1 для прямого вывода приложений и мультимедиа на подключенные мониторы или телевизоры.

NAS серии TS-x62 охватывают различные сценарии использования для домашних пользователей, такие как медиацентр с потоковой передачей видео в формате 4K, частное облако с удобным доступом из различных операционных систем, резервное копирование файлов, рабочий ПК с привычной ОС. Процессор Intel Celeron N4505 предлагает повышенную производительность и функциональность, например встроенный механизм искусственного интеллекта Intel OpenVINO помогает быстрее идентифицировать и упорядочивать изображения при использовании приложения QuMagie.Устройства серии TS-x62 поставляются с операционной системой QTS версии 5.0, которую отличает более быстрый, плавный и простой пользовательский интерфейс. QTS 5.0 также поддерживает протокол TLS 1.3 для повышения безопасности и производительности, а также автоматические обновления QTS и приложений для обеспечения оптимальных условий работы NAS.Для расширение базовой функциональности в Центре приложений доступны разнообразные готовые программные пакеты. Медиасервер Plex каталогизирует и выполнит потоковую передачу мультимедийных файлов на мобильные устройства, устройства DLNA и телевизоры по протоколам Roku, Apple TV (через Qmedia), Google Chromecast и Amazon Fire TV. Hybrid Backup Sync (HBS 3) предоставляет различные варианты резервного копирования: в облачные сервисы, на локальные внешние диски и удаленные NAS. Security Counselor (Советник по безопасности) анализирует параметры безопасности NAS и предоставляет рекомендации для ее повышения. Virtualization Station (Станция виртуализации) — легкий способ ознакомления и работы с разнообразными ОС.Ключевые технические характеристикиTS-262-4G: два дисковых отсека, 4 ГБ ОЗУTS-462-2G: четыре дисковых отсека, 2 ГБ (до 16 ГБ) ОЗУНастольный корпус; Двухъядерный процессор Intel Celeron N4505 с тактовой частотой 2 ГГц и ускорением до 2,9 ГГц; Отсеки под 2,5/3,5-дюймовые жесткие диски или твердотельные накопители SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; два слота для накопителей M.2 2280 PCIe Gen 1; сетевой порт RJ45 2,5 Гбит/с; слот расширения PCIe Gen 3; два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), два порта USB 2.0; видеовыход HDMI 2.1 для вывода контента 4K с частотой 60 Гц.