Онлайн-редактирование документов Microsoft Office в веб-интерфейсе QTS от QNAP

11 июня 2020, 10:15

Компания QNAP добавила онлайн-редактирование документов Microsoft Office в операционную систему QTS для сетевых накопителей.

Бесплатный сервис Office Online позволяет прямо в веб‑интерфейсе просматривать и редактировать документы Word, таблицы Excel и презентации PowerPoint.Пользователи NAS с соответствующими правами на доступ к папкам могут использовать опцию «Редактировать с помощью Office Online» в файловом менеджере File Station, чтобы напрямую редактировать хранящиеся документы Microsoft Office без необходимости их скачивания и обратной загрузки.Для работы сервиса требуется QTS версии 4.4.1 или новее, а также подключение сетевого накопителя к Интернету.