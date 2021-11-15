QNAP QTS 5.0: обновленное ядро Linux, поддержка Edge TPU, усиленная безопасность

Компания QNAP выпустила операционную систему QTS 5.0, которая построена на ядре Linux 5.10, поддерживает применение Edge TPU для улучшения распознавания лиц и объектов на изображениях или видеоаналитики в реальном времени, а также включает новые возможности для усиления безопасности и повышения удобства управления NAS‑серверами.
Ключевые нововведения QTS 5.0:
Бесплатная поддержка exFAT для NAS на архитектуре x86
exFAT — это файловая система, которая поддерживает файлы размером до 16 ЭБ и оптимизирована для флэш‑памяти (например, SD‑карт и USB‑устройств), что помогает ускорить передачу и совместное использование больших медиафайлов.
Поддержка TeamViewer
TeamViewer можно установить прямо на NAS, чтобы удаленно управлять несколькими сетевыми накопителями с компьютеров Windows® без сложных настроек VPN.
Оптимизированный пользовательский интерфейс
Реализованы более плавная навигация, удобный дизайн, доска объявлений для упрощения первоначальной настройки NAS и панель в главном меню для быстрого поиска приложений.
Усиленная безопасность
Поддерживается протокол TLS 1.3 для автоматического обновления QTS и приложений, а также предоставляются SSH‑ключи для аутентификации и безопасного доступа к NAS.
Поддержка WireGuard VPN
QVPN 3.0 включает быстрый и надежный протокол WireGuard VPN, который прост в настройке и обеспечивает безопасное соединение NAS с широким спектром устройств.
Повышенная производительность кэширования SSD NVMe
Ядро Linux 5.10 улучшает производительность твердотельных накопителей NVMe. Когда активировано ускорение кеширования на базе SSD, сетевой накопитель может использоваться более эффективно с одновременным снижением нагрузки на оперативную память.
Диагностика дисков на базе искусственного интеллекта
Приложение DA Drive Analyzer использует облачный искусственный интеллект для прогнозирования ожидаемого срока службы дисков, чтобы планировать их замену для защиты от непредвиденных простоев и потери данных.
Улучшение распознавания объектов с помощью Edge TPU
При использовании Edge TPU для QNAP AI Core (движок на базе искусственного интеллекта для распознавания объектов), приложение QuMagie может выполнять более быстрое распознавание людей и объектов на изображениях, в то время как пакет QVR Face повышает эффективность видеоаналитики в реальном времени при распознавании лиц на потоках от IP‑камер наблюдения.
Безопасная передача файлов по FTP
Сетевой накопитель может работать как FTP‑сервер или клиент с зашифрованным SSL или TLS‑соединением, контролем пропускной способности QoS, установкой ограничений FTP‑передачи или ограничений скорости для пользователей и групп.