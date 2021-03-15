QNAP прекращает поддержку устаревших браузеров Internet Explorer 11 и Edge

Компания QNAP прекратила поддержку браузеров Microsoft Internet Explorer (IE) и Edge Legacy в соответствии с политикой жизненного цикла Microsoft: поддержка IE 11 прекращена с 30 ноября 2020 года, а поддержка Edge Legacy будет прекращена после 9 марта 2021 года.
Чтобы обеспечить безопасность и удобство работы, пользователям сетевых накопителей QNAP рекомендуется использовать современные браузеры, такие как новый Edge (на основе Chromium), Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari.
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