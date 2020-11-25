Microsoft активно подталкивает пользователей к отказу от Internet Explorer

25 ноября 2020, 9:15

Корпорация Microsoft продолжает подталкивать пользователей программной платформы Windows 10 к отказу от старого браузера Internet Explorer и переходу на Edge, построенный на базе Chromium. Начиная с этой недели, в IE перестанут открываться некоторые сайты. Вместо этого пользователи будут перенаправляться в Edge.