Microsoft активно подталкивает пользователей к отказу от Internet Explorer

Корпорация Microsoft продолжает подталкивать пользователей программной платформы Windows 10 к отказу от старого браузера Internet Explorer и переходу на Edge, построенный на базе Chromium. Начиная с этой недели, в IE перестанут открываться некоторые сайты. Вместо этого пользователи будут перенаправляться в Edge.
Речь идёт о популярных веб-площадках, таких как YouTube, Instagram, Twitter и др. Как сообщалось в прошлом месяце, в общей сложности в IE больше не будут открываться более 1100 сайтов. Этот шаг соответствует намерениям Microsoft полностью отказаться от поддержки устаревшего обозревателя, заменив его современным браузером. Кроме того, такой подход будет способствовать увеличению доли пользователей Edge, который с момента запуска в начале этого года уже успел стать достаточно популярным продуктом. Разработчики уверены в том, что новый веб-обозреватель обеспечивает лучшую совместимость с сайтами.
Таким образом, при попытке открыть один из сайтов из списка в IE перед пользователем будет появляться всплывающее уведомление, в котором говорится о невозможности запуска страницы, после чего пользователь будет автоматически переадресован в Edge. Кроме того, в Edge имеется возможность активации функции «режим Internet Explorer», которая пригодится для просмотра устаревших сайтов в новом браузере.
Microsoft также опубликовала данные для настройки новых групповых политик, использование которых позволит избежать автоматического перенаправления. Ещё один вариант сделать это заключается в отказе от установки Edge, но его нельзя назвать оптимальным. Дело в том, что в этом случае новый браузер Microsoft будет добавлен в Windows 10 автоматически вместе с обновлениями программной платформы.
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