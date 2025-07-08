BILD: Украина подготовила список оружия, которое хочет получить от Германии

8 июля 2025, 19:32

Перечень является секретным и охватывает 3 категории: противовоздушная оборона (ПВО), защищенные транспортные средства и радиоэлектронная борьба (РЭБ):

4 ракетные системы Iris-T, 1.500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS. Для защиты от российских дронов Украина хочет получить 200.000 зенитных боеприпасов калибром 40 мм;



1.000 машин с противоминной защитой и 200 гусеничных машин различных модификаций. Кроме того, Украина хочет получить 30 противоминных танков, 20-30 бронемашин разминирования Wisent и 200 вездеходов для перевозки спецназа;



1.000 GPS-глушителей, помогающих в защите от дронов, а также 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и фиксации целей (BILD).