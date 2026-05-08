Ирак закупает у Турции 20 систем ПВО для защиты воздушного пространства

8 мая 2026, 9:15

Власти Багдада находятся на финальной стадии заключения сделки с Турцией на закупку 20 систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что они предназначены прежде всего для защиты нефтяных объектов и дипмиссий. Финансовые детали сделки пока не раскрываются, однако известно, что поставки будут осуществляться государственными предприятиями турецкого оборонного сектора.Замначальника Генштаба Ирака Харбие заявил, что воздушное пространство страны «заполнено дронами», а турецкие технологии помогут эффективно нейтрализовать угрозы. По данным иракской стороны, выбор пал на турецкие ПВО из-за сочетания высокой эффективности и более низкой стоимости по сравнению с западными аналогами. Особый акцент делается на борьбе с дешевыми дронами, против которых традиционные системы ПВО оказываются слишком дорогими в эксплуатации.