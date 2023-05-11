11 мая 2023, 9:45

Эффективность ПВО Украины за последний год выросла в 2 раза

Украинская противовоздушная оборона прокачалась и теперь сбивает до 100% вражеских целей. В начале масштабных обстрелов силы ПВО сбивали половину.


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