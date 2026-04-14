Зеленский анонсировал переговоры с Европой о совместной системе ПВО

14 апреля 2026, 13:15

Президент Украины Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

По его словам, Украина готова интегрировать свои технологии и опыт в европейскую систему безопасности, чтобы укрепить защиту от ракетных и беспилотных угроз.Зеленский также отметил успехи украинской оборонной промышленности за последние 4 года. Он подчеркнул, что Украина создала современные ракеты, дроны, роботизированные комплексы и артиллерию, которые уже применяются на фронте, спасая жизни военных. «Украина сильна, потому что способна себя защитить, современна, потому что меняет правила игры, и важна для других стран благодаря нашему опыту, технологиям и разработкам», - подчеркнул президент.Зеленский добавил, что Украина уже сотрудничает с рядом стран Ближнего Востока по ПВО и морской безопасности и намерена расширять партнерства с Европой, чтобы укрепить совместную оборону и стабильность на континенте.