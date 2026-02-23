Пять европейских стран договорились работать над недорогой системой ПВО

23 февраля 2026, 8:15

Министры обороны пяти крупнейших европейских стран заявили, что они совместно разработают недорогие средства противовоздушной обороны, основываясь на опыте боевых действий в Украине.

Новая инициатива, известная как «Недорогие средства поражения и автономные платформы» (LEAP), возглавляется Британией, Францией, Германией, Италией и Польшей.Обсуждения состоялись во время встречи министров пяти стран с главным дипломатом ЕС и заместителем генсека НАТО 19 февраля в Кракове. Ожидается, что работа так называемой Европейской группы пяти (E5) будет проходить в рамках НАТО.«Мы хотим быстро и экономично разработать инновационные системы, особенно для защиты от дронов, а затем так же быстро наладить их массовое производство», - заявил министр обороны ФРГ Писториус.