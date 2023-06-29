В Белом доме одобрили продажу вооружения Польше на $15 млрд

29 июня 2023, 12:15

Речь идет об интегрированной системе боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS).

Как пишет Reuters, предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.В США ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши.*IBCS — это аппаратно-программная система, которая помогает интегрировать технологии из разных подразделений, которые изначально не были предназначены для совместной работы.