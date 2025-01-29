Трамп поручил создать новую систему противоракетной обороны США

В документе говорится, что угроза атак баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами и другими передовыми воздушными атаками "остается самой катастрофической угрозой, с которой сталкиваются США".
"За последние 40 лет угроза со стороны стратегического оружия следующего поколения вместо того, чтобы уменьшиться, стала более интенсивной и сложной с разработкой равными и почти равными противниками систем доставки следующего поколения и их собственных интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны", — указано в тексте.
В документе говорится, что речь идет о "противоракетном щите следующего поколения".
В течение 60 дней министр обороны должен представить президенту "эталонную архитектуру", требования на основе возможностей и план реализации противоракетного щита следующего поколения. Архитектура должна включать, в частности, планы для обороны США от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак; ускорения развертывания слоя гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения; разработки и развертывания космических перехватчиков, способных к перехвату на этапе разгона, и другое.
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