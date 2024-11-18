"Пернач": новейший украинский дистанционный модуль огня для ВСУ

18 ноября 2024, 12:15

Министерство обороны Украины кодифицировало этот модуль и разрешило его использование в боевых подразделениях.



На турель «Пернача» устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой. Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.