18 ноября 2024, 12:15

"Пернач": новейший украинский дистанционный модуль огня для ВСУ

Министерство обороны Украины кодифицировало этот модуль и разрешило его использование в боевых подразделениях.

На турель «Пернача» устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой. Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.


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