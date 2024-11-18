Министерство обороны Украины кодифицировало этот модуль и разрешило его использование в боевых подразделениях.
На турель «Пернача» устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой. Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.
18 ноября 2024, 12:15
"Пернач": новейший украинский дистанционный модуль огня для ВСУ
Министерство обороны Украины кодифицировало этот модуль и разрешило его использование в боевых подразделениях.
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