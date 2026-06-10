США готовы сотрудничать с Туркменистаном в области ИИ

10 июня 2026, 11:15

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Роджерс.

"Я воодушевлена тем, что Туркменистан заинтересован в этой технологии, и я не удивлена, что он заинтересован, потому что я думаю, что правительство хочет технологий и процветания. И, вообще говоря, когда страна хочет технологии и процветание - американские компании готовы их предоставить", - добавила она.Ранее заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чакыев заявил, что в республике планируется разработать правила использования ИИ, а также национальные стандарты в этой области. По словам министра связи Худайгулыева, страна планирует запустить пилотные проекты с использованием ИИ в управлении транспортно-логистическими коридорами и создать центр компетенций в области развития искусственного интеллекта.