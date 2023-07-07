7 июля 2023, 14:15

В Китае запустили беспилотный автобус, полностью управляемый ИИ

Разработчики обещают пассажирам полную безопасность, так как ИИ аннулирует человеческий фактор при управлении. Как это будет в действительности, покажет время.


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