Госдеп: администрация Трампа аннулировала более 100.000 виз

14 января 2026, 9:45

Госдеп США заявил, что с момента вступления Трампа в должность президента в прошлом году он аннулировал более 100.000 виз, установив новый рекорд, поскольку его администрация проводит жесткую миграционную политику.

Как пишет Reuters, аннулирование виз стало частью широкой политики, направленной на борьбу с нелегальной миграцией и угрозами безопасности. В частности, среди аннулированных виз - 8.000 студенческих виз и 2.500 специализированных виз, выданных людям, имеющим связи с правоохранительными органами США по подозрению в преступной деятельности.