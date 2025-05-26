Администрация Трампа планирует свернуть "украинский" отдел в Пентагоне

26 мая 2025, 14:45

Администрация Трампа намерена понизить статус отдела Пентагона, отвечающего за Россию, Украину и Евразию. Об этои сообщает Defense News, со ссылкой на бывших и европейских чиновников.

Этот отдел, сыгравший ключевую роль в координации военной помощи Украине и создании международного «формата Рамштайн», может быть переведен в более широкое управление по вопросам Европы и НАТО.Отмечается, что реорганизация не предполагает немедленных увольнений и не остановит работу отдела. Издание отмечает, что США продолжают поддерживать Украину разведданными и ранее запланированной помощью, но Конгресс пока не одобрил дополнительное финансирование, а Пентагон новых запросов не направлял.