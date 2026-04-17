Пентагон обсуждает с автопроизводителями расширение выпуска вооружений

17 апреля 2026, 8:45

Администрация президента США Трампа рассматривает возможность привлечения американских автопроизводителей и других промышленных компаний к производству вооружений.

Как сообщает The Wall Street Journal, представители Минобороны США провели переговоры с руководителями ряда крупных компаний, включая General Motors и Ford Motor.По данным издания, Пентагон стремится задействовать производственные мощности и персонал компаний для наращивания выпуска боеприпасов и военной техники на фоне истощения запасов, вызванного продолжающимися вооруженными конфликтами в Украине и Иране.