В Банке Испании заявили, что цифровой евро сможет работать даже при блэкауте

27 мая 2026, 12:15

Цифровой евро сможет работать даже в случае отключения электроэнергии и интернета, заявил глава подразделения финансовых инноваций Банка Испании Сердхио Горхон.

По его словам, разрабатывается офлайн‑версия валюты, которая позволит проводить платежи, если не работают терминалы или отсутствует подключение к сети. Политический этап одобрения уже пройден.При оплате деньги будут передаваться напрямую с одного устройства на другое — почти как наличные. Интернет для этого не нужен, но устройства должны быть заряжены.