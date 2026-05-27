Дев'ять країн виходять з чеської коаліції з постачання боєприпасів для України

27 мая 2026, 9:15

Президент Чехії Петро Павел, колишній командувач НАТО, зазначив, що наразі ініціативу фінансують лише дев'ять країн, тоді як минулого року їх було 18.

Це викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження та майбутнього проєкту, запущеного попереднім урядом з підтримкою Павела. У коментарі для газети він пояснив:"Ініціатива все ще діє, але нова складність полягає в тому, що фінансовий внесок роблять лише близько дев'яти держав-членів. У межах цієї ініціативи українцям постачається до 50 відсотків усіх великокаліберних боєприпасів, тому її важко замінити чимось іншим"В офісі Павела відмовилися назвати країни, які нещодавно вийшли з ініціативи.