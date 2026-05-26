РФ масштабує важкі нічні дрони для фронту"

26 мая 2026, 18:45

У РФ представили важкий мультироторний БПЛА «Муравей» — платформу, яка фактично стала російською відповіддю на українські важкі нічні бомбери типу “Баба-Яга”.



Формально дрон створювався для цивільної логістики та аерозйомки, однак на практиці його швидко адаптували під ударні задачі на фронті.

Заявлена вантажопідйомність до 15 кг дозволяє використовувати апарат не лише для скидів боєприпасів, а й для доставки БК, роботи як ретранслятора або навіть носія засобів РЕБ. При дальності до 13 км і швидкості близько 100 км/год це вже не класичний FPV-дрон, а окремий сегмент тактичної “повітряної логістики”.Головна тенденція тут — РФ переходить від хаотичного використання дронів до формування багаторівневої безпілотної системи. Важкі мультироторні платформи дедалі частіше інтегруються у розвідувально-ударні контури разом із FPV, артилерією та засобами РЕБ.При цьому сам «Муравей» навряд чи стане “вундерваффе”. Такі дрони залишаються вразливими до РЕБ, тепловізійного виявлення та стрілецького вогню. Але проблема в іншому — росіяни намагаються поставити цей клас платформ на системний і масовий рівень.