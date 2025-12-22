Судно Maersk впервые с декабря 2023 г. прошло акваторию Красного моря

22 декабря 2025, 12:15

Контейнеровоз Maersk Sebarok датской компании Maersk впервые с декабря 2023 г. прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море.



Судно под флагом Сингапура преодолело маршрут 18-19 декабря, что компания рассматривает как первый шаг к постепенному возобновлению навигации по коридору Запад-Восток. Maersk отмечает, что дальнейшие рейсы через эти акватории будут зависеть от соблюдения требований безопасности.