"Калашников" нарощує критичне виробництво

26 мая 2026, 17:15

У РФ розпочали модернізацію інструментального виробництва на кіровському заводі «Маяк», який входить до структури концерну Калашников.



На підприємстві ввели в експлуатацію нові електроерозійні верстати високоточної обробки та обладнання для надточного різання, а до кінця місяця очікується додаткове постачання високоточного обладнання та автоматизованих печей термообробки.

Крім того, завод має намір утричі збільшити виробничі потужності порівняно з 2024 роком згідно з новою стратегією розвитку. Це передбачає модернізацію інструментального виробництва та будівництво нового двоповерхового виробничого корпусу площею 10 тис. кв. м на місці старого здання після запуску гальванічного цехуОкремо варто звернути увагу на згадку про кліматичну систему регуляції. Для високоточної обробки навіть незначні температурні коливання впливають на геометрію металу та точність виготовлення деталей.Також показовою є поява автоматизованих печей термообробки. У сучасному виробничому циклі термообробка напряму впливає на ресурс, твердість і надійність деталей. Автоматизація цього процесу дозволяє зменшити брак та прискорити цикл виготовлення оснастки.Головний висновок тут полягає в тому, що РФ продовжує не лише масштабувати випуск озброєння, а й поступово відновлювати технологічну основу власного ОПК після санкційного удару 2022–2023 років. Такі новини менш помітні за повідомлення про нові ракети чи танки, однак саме модернізація інструментального виробництва визначає, наскільки довго російська оборонна промисловість зможе підтримувати високі темпи війни на виснаження.