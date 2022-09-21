У Південній Кореї винайшли мікроскоп, який бачить крізь череп миші

21 сентября 2022, 9:15

Зазвичай для вивчення структури тканини потрібно провести хірургічне втручання. І результат дослідження зразка не буде точним через оптичні похибки, а також зміни структури органу поза тілом.

Голографічний мікроскоп дозволяє отримати зображення клітин як на поверхні, так і у глибині мозку.До речі, ідея створення голографічного мікроскопа не нова — перший подібний зразок з’явився у 2019 році. Він міг бачити лише крізь тонкі кістки риб’ячого черепа, і тому розробка південнокорейських вчених виглядає як справжній прорив.