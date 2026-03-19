ГлавнаяНовости
19 марта 2026, 11:15

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження авіазаводу "Авіастар" в Ульяновській області

Це підприємство, яке входить до структури "Ростех", де виробляють військово-транспортні літаки Іл-МД-А, літаки-заправники Іл-М-А та обслуговують Ан- "Руслан".

За попередніми даними, були уражені кліматичне укриття та стоянки літаків, частина повітряних суден отримала пошкодження.


Оцените новость:
  • 0 оценок