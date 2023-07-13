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13 июля 2023, 8:45
Українці за пів року купили нових машин на $1 млрд
Основні драйвери росту – державні органи, силові структури та бізнес, а не населення.
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