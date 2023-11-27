Анонсированный российский комплекс борьбы с дронами обнаружили на AliЕxpress

27 ноября 2023, 11:15

По лучшей традиции, «Ростех» выдал товар с китайского AliExpress за собственную разработку. Речь о якобы разработанном компактном антидроновом комплексе «Чистюля».

Новинку показали на конференции в Москве, но радоваться успеху импортозамещения пришлось ровно до того, как похожее устройство не было найдено на китайском маркетплейсе по цене €1760.Как пишет The Moscow Times, также с китайского сервиса армии предложили дрон «Добрыня» от «Алмаз-Антей» (тоже «Ростех»), «Патриот К30Т», дрон от губернатора Приморья Кожемяко и даже игрушку робота-собаку. Каждый раз стоимость товаров для Минобороны была дороже, чем на сайте AliExpress, в четыре и более раза.