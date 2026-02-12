12 февраля 2026, 8:45

Украина создает собственный «антидроновый купол», для которого уже разработали лазерную ПВО и дешевые дроны-перехватчики, пишет журнал The Atlantic.



В частности, инженеры представили лазерную систему Sunray, которая способна сбивать дроны лучом.

Для испытания украинские военные запустили небольшой дрон, затем направили в его сторону лазер, при этом камеры следили за целью. Через несколько секунд дрон загорелся. Отмечается, что разработка оружия заняла два года и стоила несколько миллионов долларов. Разработчик планирует продавать его за несколько сотен тысяч долларов. Издание сравнило его с американской системой HELIOS, которую выпускает Lockheed Martin. Контракт на его разработку стоил $150 млн.Кроме того, украинские производители создали дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, который уже запущен в серийное производство.Отмечается, что эти дроны уже были использованы для уничтожения более 1.000 целей, включая более 700 «шахедов». До конца 2026 г. ВСУ смогут разместить их по всей стране для мгновенного запуска, как только радар обнаружит вражеские дроны. Кроме лазерной ПВО и дронов-перехватчиков, в «антидроновый купол» Украины могут войти углепластиковые клоны российской ракеты и колесные роботы, вооруженные пулеметными турелями.