Британия начнет массовое производство дронов-перехватчиков для Украины

11 сентября 2025, 13:15

Британия начнет производство и совместную разработку передового военного оборудования с Украиной в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве.

Новый договор будет способствовать созданию рабочих мест в Британии и укреплению нацбезопасности обеих стран.Первым совместным проектом станет разработка и массовое производство нового дрона-перехватчика для систем ПВО под названием Project OCTOPUS. Официальный анонс состоится сегодня на международной выставке вооружений DSEI в Лондоне. Производство планируется наладить на территории Британии, с целью выпуска нескольких тысяч дронов в месяц для передачи Украине.Дроны-перехватчики значительно дешевле традиционных ракет ПВО и уже доказали свою высокую эффективность против иранских «шахедов».