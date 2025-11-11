Reuters: Британия разместила отряд по борьбе с дронами в Бельгии

11 ноября 2025, 9:45

Британия срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после серии опасных инцидентов с дронами, которые нарушили работу аэропортов и военных объектов.

Об этом пишет Reuters. Начальник штаба обороны ВС Британии Найтон отметил, что бельгийская сторона обратилась в Лондон за помощью после того, как серия дронов заставила временно закрывать аэропорты, перенаправлять рейсы и приостанавливать полеты. Отмечается, что оборудование и личный состав уже направляются в Бельгию. Какое именно оборудование отправляют и какое количество военных привлечено - британская сторона пока не раскрывает.Найтон также отметил, что пока неизвестно, кто стоит за этими полетами дронов. В то же время он напомнил, что Россия на протяжении последних лет активно использует элементы «гибридной войны», пока Москва отрицает это.