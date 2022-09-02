Целостность Запорожской АЭС нарушена – МАГАТЭ

"Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", — цитирует Reuters главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.
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