2 сентября 2022, 15:15

Целостность Запорожской АЭС нарушена – МАГАТЭ

"Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", — цитирует  Reuters главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.


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