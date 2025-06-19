МАГАТЭ не заявляла о намерениях Ирана создать ядерное оружие

"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящее время Иран предпринимает какие-либо систематические усилия по производству ядерного оружия", — говорит Sky News гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, в докладе МАГАТЭ, на который широко ссылался Израиль, говорится, что Иран обогащает уран до 60%, являясь единственной страной в мире, которая это делает, так что "есть основания для беспокойства".
"Но что касается заявления о том, что они создают и производят ядерное оружие, — нет, мы этого не говорили", — сказал Гросси.
На вопрос, обеспокоено ли МАГАТЭ последствиями атак Израиля на ядерные объекты, Гросси ответил: "Конечно, обеспокоены".
Он предупреждает, что при ударе по ядерному объекту "всегда существует вероятность возникновения радиологического инцидента", например, "рассеивания ядерного материала в атмосфере".
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