МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС

18 сентября 2025, 10:15

На полях Генеральной конференции МАГАТЭ состоялась встреча председателя агентства Казахстана по атомной энергии Саткалиева с гендиректором МАГАТЭ Гросси.

Обсуждены ключевые вопросы реализации национальной программы развития атомной энергетики Казахстана. Особое внимание уделено планам по строительству атомной электростанции и развитию инфраструктуры.Гросси подтвердил готовность агентства оказать комплексную поддержку на всех этапах ядерной программы - от выбора площадки и подготовки к строительству до ввода объектов в эксплуатацию. Стороны договорились разработать совместную «дорожную карту» на 2025-2027 гг. В завершение встречи Казахстан официально пригласил Гросси посетить страну для углубления двустороннего взаимодействия.