В Казахстане создано Агентство по атомной энергии

19 марта 2025, 9:45

Соответствующий указ подписал президент республики Токаев.

В то же время, согласно другому указу главы государства, министр энергетики Саткалиев снят с должности и назначен председателем вышеупомянутого агентства.6 октября в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), по результатам которого более 5,6 млн человек (71,2%) проголосовали «за» его строительство. В конце февраля стало известно, что АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области.