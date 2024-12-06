Три украинские АЭС восстановили генерацию после атак России – МАГАТЭ

6 декабря 2024, 14:45

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции смогли значительно увеличить выработку электроэнергии после вынужденного снижения мощности из-за ударов по энергосистеме 28 ноября.



По информации МАГАТЭ, в настоящее время на этих станциях работают 8 из 9 реакторов.